Watertaxi Hoorn breidt uit met bakdekker

Watertaxi Hoorn breidt haar vloot uit met een bakdekker uit 1933. De nieuwe aanwinst wordt vandaag gedoopt. Het schip wordt ingezet voor vaartochten naar Marken, Volendam, Edam en bijvoorbeeld Enkhuizen.

Watertaxi Hoorn is ruim negen jaar actief met (elektrische) sloepen voor rondvaarten door de stad. De bakdekkruiser geeft de rederij de mogelijkheid het vaargebied uit te breiden. Volgens eigenaar Bram Nijenhuis krijgt Hoorn steeds meer behoefte aan goede verbindingen over water, zeker met de aanleg van het grote stadsstrand en de Markerwadden.

Nijenhuis verwacht zelf ook regelmatig met de bakdekker te gaan varen. Momenteel is hij nog schipper op de VOC-replica Halve Maen, maar die gaat Hoorn verlaten. Het nieuwe schip, waarvan de naam later vandaag bekend wordt gemaakt, heeft accommodatie voor 12 passagiers, of zes mensen en zes fietsen. Volgens Nijenhuis vaart de bakdekker ook op open water comfortabel dankzij verlenging van de kielbalk en het aanbrengen van kimkielen. Bedoeling is de dieselaandrijving op termijn hybride te maken. (PNA)