Rondvaartrederij Amsterdam moet geduld oefenen voor vergunning

Rederij Amsterdam zal moeten wachten met de aanvraag van een exploitatievergunning voor drie grote rondvaartschepen. Dat vindt de advocate van de gemeente. Zij maakte afgelopen week bij de Raad van State bekend dat rederijen pas in juni volgend jaar een aanvraag kunnen doen. Aanvragen die in andere perioden zijn of worden ingediend, worden afgewezen.