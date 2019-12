Schuttevaer Premium Princess Cruises breidt vloot in gestaag tempo uit Facebook

Twitter

Email TRIËST 06 december 2019, 13:07

Princess Cruises heeft onlangs haar 18de cruiseschip in de vaart genomen. Het Sky Princess gedoopte schip is gebouwd bij Fincantieri in Italië en biedt accommodatie aan 3660 gasten.