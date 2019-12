Schuttevaer Premium Utrechtse cruisepassagiers hoeven niet met stadsbus Facebook

UTRECHT 03 december 2019, 09:09

Cruiseschepen, die in Utrecht aan het Amsterdam-Rijnkanaal aanleggen, hoeven hun passagiers niet per openbaar vervoer of fiets naar de binnenstad te vervoeren. Ook voor personeel van de binnenvaartschepen blijft de auto de beste optie.