Schuttevaer Premium Passagierslijsten HAL deels online Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 03 december 2019, 09:20

Stamboomonderzoekers, historici en andere belangstellenden kunnen met ingang van dinsdag de passagierslijsten van reizigers met de Holland-Amerika Lijn (HAL) online naspeuren. Vooralsnog kan dat met een kwart van de passagierslijsten. Het gaat om reizigers in de periode 1900-1920, melden de gemeente Rotterdam en het Stadsarchief. Later komen ook de andere passagierslijsten online beschikbaar via de…