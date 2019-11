MSC Grandiosa naar Hamburg voor de doop Facebook

De MSC Grandiosa, volgens de eigenaar het meest milieuvriendelijke en meest innovatieve cruiseschip ter wereld, arriveerde maandagmorgen 4 november aan de Holland Amerikakade van Cruiseport Rotterdam. Het schip is dan ook het nieuwe vlaggenschip van de Zwitserse rederij MSC Cruises.

De MSC Grandiosa arriveert aan de Holland Amerikakade van Cruiseport Rotterdam. Volgens eigenaar MSC Cruises gaat het om het meest milieuvriendelijk en meest innovatieve cruiseschip ter wereld. (Foto ANP / Robin Utrecht)

MSC Grandiosa is 331 meter lang en kan ruim 6.200 passagiers aan boord hebben. Het schip is gebouwd in St Nazaire, Frankrijk en op weg naar Hamburg. Daar wordt het zaterdag 9 november gedoopt. In 2020 komt het zusterschip MSC Virtuosa in de vaart.

De MSC Grandiosa is van alle gemakken voorzien met vele eet- en drinkgelegenheden, entertainment, zwembaden en een exclusieve Yacht Club. Daarnaast is het ook nóg milieuvriendelijker dan haar MSC-voorgangers, inclusief zeer moderne scrubbers.

In Rotterdam gingen reisagenten aan boord, waarvan een deel meevaart naar Hamburg.

‘Cruise Port Rotterdam is zeer verheugd met haar komst’, zegt Nick Hoogeweij van de cruiseterminal. Cruise Port Rotterdam noteert voor 2019 een totaal van 102 scheepsdagen, voor 2020 staan op dit moment 110 scheepsdagen gereserveerd, volgens Hoogeweij.