Schuttevaer Premium ‘Duurzame’ refit Stad Amsterdam in Den Helder Facebook

Twitter

Email DEN HELDER 29 oktober 2019, 21:39

Voorafgaand aan een ongeveer twee jaar durende wereldreis krijgt de clipper Stad Amsterdam in het Nautisch Kwartier op het voormalige Rijkswerfcomplex Willemsoord in Den Helder een grote opknapbeurt. Hoofdaannemer is Damen Shipyards Den Helder. De major refit zal vijf maanden in beslag nemen.