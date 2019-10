Schuttevaer Premium Canal Rondvaart bestrijdt verbanning uit grachten Facebook

DEN HAAG 26 oktober 2019, 11:04

Rondvaartbedrijf Canal Rondvaart mag tot 2023 de Amsterdamse grachten bevaren met rondvaartboten langer dan 20 meter. Daarna is het afgelopen, als het aan vergunningverlener Waternet ligt. Al in 2008 maakte het Amsterdamse gemeentebestuur bekend dat de grachten verboden worden voor lange rondvaartboten. Exploitanten kregen nog een overgangsperiode van 15 jaar. Die loopt dus af in 2023.