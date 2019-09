Schuttevaer Premium Amsterdam komt rederijen tegemoet en wil meer over water Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 24 september 2019, 21:24

De gemeente Amsterdam heeft na kritiek van rederijen een aantal voorgenomen nieuwe regels voor varen in de stad aangepast. Zo hoeven alleen de plezierboten in het centrum in 2025 uitstootvrij te zijn. In 2030 gaat dat gelden voor alle vaartuigen in de stad. Ook worden niet alle op- en afstapplekken uit het centrum verbannen, om te voorkomen dat de overlast die dit met zich meebrengt zich verplaatst.