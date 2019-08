Schuttevaer Premium P&O stopt in winterseizoen met cruises Golf Facebook

De onder Britse vlag varende cruiseschepen van de onderneming P&O wagen zich komend winterseizoen van oktober tot maart volgend jaar niet meer in de Perzische Golf. Het bedrijf wil klanten en personeel niet in gevaar brengen en ziet in de wateren tussen Iran en het Arabische schiereiland een risico als gevolg van de huidige spanningen in de regio.