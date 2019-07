Schuttevaer Premium Meyer gaat leidingen in Litouwen maken Facebook

Twitter

Email PAPENBURG 26 juli 2019, 11:38

De Meyer Werft, met vestigingen in Papenburg, Rostock-Warnemünde in Duitsland en Turku in Finland is in het Litouwse Vilnius het bedrijf Meyer-Stengel UAB begonnen. Deze onderneming gaat er leidingwerk voor cruiseschepen produceren.