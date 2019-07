Schuttevaer Premium Groot onderzoek Duitse douane naar twee riviercruisebedrijven Facebook

HEILBRONN 08 juli 2019, 14:50

In opdracht van het openbaar ministerie in Heilbronn heeft de Duitse douane afgelopen week een grootschalige actie uitgevoerd tegen mogelijke onderbetaling, zwartwerk en illegale arbeid in de riviercruisevaart.