Duizenden ondertekenen petitie tegen cruiseschepen Antwerpen

ANTWERPEN 23 juni 2019, 09:18

De stad Antwerpen doet zijn best meer zeecruiseschepen binnen te halen en bouwt momenteel aan de Schelde een passagiersterminal in het historische Steen. Maar de ontwikkeling roept protest op bij inwoners. Er circuleert momenteel een petitie tegen cruiseschepen, die al door meer dan 12.000 mensen is ondertekend.