BBZ brengt Havenkrant uit

De branchevereniging voor de chartervaart BBZ komt dit seizoen voor het eerst met een digitale Havenkrant voor leden. Idee is dat de nieuwsbrief charterschippers informeert over havenperikelen in de belangrijkste havens die de charterschepen aandoen rond het IJsselmeer en de Waddenzee.