Cruiseschip keert met roerschade terug naar IJmuiden

IJMUIDEN 02 juni 2019, 20:39

Het 246 meter lange cruiseschip Columbus is dit weekend met roerproblemen teruggekeerd naar IJmuiden. Het schip was donderdag 30 mei na een stop in Amsterdam vertrokken voor een cruise naar Noorwegen. Bij de afvaart meldde de bemanning dat het een object onder water had geraakt.