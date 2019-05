Doden en arrestatie na aanvaring met rondvaartboot in Boedapest (video) Facebook

Email BOEDAPEST [UPDATE] 31 mei 2019, 17:48

De Hongaarse politie heeft donderdag 30 mei de kapitein gearresteerd van een cruiseschip dat was betrokken bij het dodelijke ongeluk met een rondvaartboot op de Donau. Het ongeluk woensdagavond kostte ten minste zeven Zuid-Koreaanse toeristen het leven toen hun boot, in het Hongaars genaamd Zeemeermin, kenterde.

1 / 1 Bij de Margitbrug laat een vrouw een roos in de Donau vallen, waar vermoedelijk 18 opvarenden van een rondvaartboot om het leven kwamen. (Foto EPA/Balazs Mohai) Bij de Margitbrug laat een vrouw een roos in de Donau vallen, waar vermoedelijk 18 opvarenden van een rondvaartboot om het leven kwamen. (Foto EPA/Balazs Mohai)

De aangehouden kapitein is een 64-jarige Oekraïner uit Odessa. Hij is aangehouden wegens roekeloos gedrag in het waterverkeer dat tot meerdere slachtoffers leidde, aldus de politie. De verdachte is kapitein van de 135 meter lange Viking Sygin, die de 26 meter lange rondvaartboot aanvoer. De laatste kapseisde en zonk binnen enkele seconden. Vast staat dat het slecht weer was in de regio, met harde wind, veel regen en een sterke stroming. Zeven opvarenden zijn uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht.

De kapitein ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan. De advocaat van de Oekraïner meldde vrijdag in een verklaring dat de man geen regels heeft overtreden. De raadsman noemt het voorbarig om de man al als verdachte te behandelen, aangezien de oorzaak van de aanvaring nog niet duidelijk is.

De Hongaarse reddingsdiensten hebben intussen weinig hoop dat er nog overlevenden worden gevonden. Een overlevende werd drie kilometer stroomafwaarts van de rampplek uit het water gehaald. Naar andere opvarenden wordt nog gezocht met onder meer met een blusboot van de brandweer. Volgens Hongaarse media waren de 33 passagiers toeristen uit Zuid-Korea. Dat land stuurde intussen een bijstandsteam naar Hongarije.

De aanvaring gebeurde ter hoogte van het parlementsgebouw in de hoofdstad Boedapest. Zeven mensen konden levend uit het water worden gehaald, voor zeven mensen kwam de hulp te laat. Officieel worden de overige 21 opvarenden vermist. Onder de vermisten zijn ook de twee Hongaarse bemanningsleden.

De gezonken rondvaartboot was donderdag aan het begin van de ochtend nog niet gevonden. Het schip biedt plaats aan 60 gasten. Het scheepvaartverkeer werd stilgelegd. (BOO/ANP)