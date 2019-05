Schuttevaer Premium Klipperracevoorzitter Jan Smit overlijdt Facebook

ENKHUIZEN 14 mei 2019, 10:10

Voorzitter Jan Smit van de Commissie Enkhuizer Klipperrace is in de nacht van vrijdag op zaterdag 11 mei vermoedelijk verdronken in de Compagnieshaven van Enkhuizen.