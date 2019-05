Raad Amsterdam stemt in met nieuwe vaarregels Facebook

Een meerderheid van de gemeenteraad van Amsterdam heeft ingestemd met het nieuwe vaarbeleid. De aangescherpte regels moeten de toegenomen drukte op het water en overlast voor omwonenden inperken.

Zo wordt het mogelijk een nachtelijk vaarverbod in te stellen en mag er niet meer zonder vergunning met meer dan twaalf opvarenden worden gevaren. Ook verleent de gemeente aan maximaal 550 (rondvaart)boten een vergunning voor de passagiersvaart.

Veel onvrede

De nieuwe regels kwamen er niet zonder slag of stoot. Vanuit de oppositie klonk tijdens de raadsvergadering veel onvrede over de vaarnota. Veel partijen vielen over de maatregel dat er niet zonder vergunning meer dan twaalf personen op een boot mogen. Volgens verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma (PvdA) is dat nodig om de illegale pleziervaart tegen te gaan.

De wethouder kreeg ruim twintig moties voor de kiezen met voorstellen tot aanpassingen, die overigens niet allemaal voldoende stemmen kregen. Een van de moties die er wel door kwam, is een verzoek aan het stadsbestuur te onderzoeken of bepaalde delen op het water kunnen worden aangewezen als gebied waar geen alcohol geschonken dan wel gedronken mag worden.

Grip op de gracht

Eerder al kwam er veel kritiek van rederijen en eigenaren van plezierboten. Afgelopen maandag blokkeerden tientallen particuliere botenbezitters de gracht bij de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema, uit onvrede met het nieuwe beleid.

Volgens Dijksma zijn de regels nodig om ‘grip te krijgen op de gracht’. De afgelopen jaren is het er een stuk drukker geworden en is het aantal meldingen van overlast ook flink toegenomen, zei ze.

Het nieuwe vaarbeleid bestaat uit twee delen. Later dit jaar wordt gesproken over op- en afstapplaatsen, ligplaatsen en goederenvervoer op het water. (ANP)