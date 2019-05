Nederlander boekt cruises te laat Facebook

Het idee dat alleen senioren cruise-reizen boeken klopt niet. De gemiddelde leeftijd aan boord van de zeegaande cruiseschepen daalt. Maar Nederlanders zijn niet makkelijk te verleiden, zo bleek op een persbijeenkomst van branchevereniging Cruise Lines International Association (CLIA) in Rotterdam. Ze boeken te laat en ‘houden vast aan hun caravan-vakantie’.

Cruisemarkt groeit in 10 jaar van 18 naar 28 miljoen passagiers

‘Onjuiste perceptie dat cruisereizen duur zijn’

Door Dick den Braber

De CLIA nodigde haar gasten 16 april uit op het cruiseschip AIDAdiva (252 x 37,60 meter, 2000 passagiers) aan de Holland Amerikakade in Rotterdam. Op dat moment was het merendeel van de passagiers de stad aan het verkennen. Ze hadden er één dag voor. Direct na middernacht zou het schip naar de volgende pleisterplaats vertrekken: Hamburg. Oorspronkelijk zou de AIDAdiva Amsterdam aandoen.

Maar rederij Aida zag daarvan af vanwege de toeristenbelasting van acht euro die Amsterdam sinds eind vorig jaar per passagier vraagt. Die grofweg 16.000 euro per afmerend schip houdt Aida liever in eigen zak, vooral omdat de Duitse maatschappij het geld vooralsnog niet aan zijn passagiers kan doorberekenen. Die hebben immers lang van tevoren geboekt en allang betaald. Zes andere rederijen, waaronder CMV (Cruise & Maritime Voyages), P&O Cruises en MSC Cruises hebben dezelfde afweging gemaakt.

Of de reders weer naar Amsterdam teruggaan, kan manager Europese Zaken Paul Altena van de Nederlandse afdeling van CLIA niet zeggen. ‘Als een stadsbestuur op zo korte termijn onverwachte besluiten neemt, geeft dat wel een deukje in het vertrouwen.’

Ook het gesteggel rond de nieuwe passagiersterminal voor cruiseschepen en een nieuwe fietsbrug – of toch een tunnel – over het IJ maken de verhoudingen tussen de cruisebranche en de hoofdstad stroever.

Caravan

Wereldwijd gaat het uitstekend in de branche, meldde membership manager Paul Nuyens van CLIA. De Vlaming vertegenwoordigt in Brussel de CLIA-afdelingen van Nederland, België en Frankrijk. Hij toonde de groei met harde cijfers aan: ‘Tien jaar geleden vervoerden cruiseschepen wereldwijd 17,8 miljoen passagiers. Vorig jaar waren dat er 28,5 miljoen.’ Dit jaar verwacht de branche zo’n 30 miljoen mensen aan boord te verwelkomen; een groei van bijna 60% ten opzichte van 2009.

Onder hen relatief weinig Nederlanders. Terwijl in Europa de Duitsers (2,2 miljoen passagiers) en de Britten en Ieren (samen ruim 2 miljoen passagiers) elkaar op de loopplank verdrongen, schuifelden uit Nederland slechts zo’n 113.000 mensen aan boord. Nog geen 1% van onze bevolking, versus bijna 3% van de burgers in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

‘Blijkbaar houdt Nederland vast aan zijn caravanvakantie’, constateerde directeur Erik Schuffel van MSC Cruises Nederland. De kosten van een camping zijn ook niet te vergelijken met de kosten van een cruise, reageerde een journalist. Toch vormen de kosten niet de grootste drempel, weet directeur sales & marketing Nico Bleichrodt van Holland America Line.

‘Wel de perceptie dat cruisetochten duur zijn. Toen we Nederlanders in een enquête vroegen hoeveel ze voor een achtdaagse cruise naar de Noorse fjorden over hadden, gaven ze een bedrag van 1300 euro per persoon aan, exclusief drankjes. Terwijl wij tochten voor minder aanbieden, inclusief drankjes. Ik ben er heilig van overtuigd dat het aantal Nederlanders op cruisetochten gaat groeien.’

Bijna een derde van alle Nederlandse vakantiegangers zou volgens hem wel een cruisevakantie willen boeken. ‘Toch komt het er nog niet van. Blijkbaar moeten rederijen en partners eerst nog wat helderheid scheppen voordat mensen de stap nemen.’

Te laat

MSC-directeur Schuffel kwam met een mogelijke verklaring. ‘Nederlanders gaan er traditioneel na de kerst voor zitten om hun vakantie van de aankomende zomer te boeken. Maar dan zijn ze te laat: onze schepen zitten dan vol. Amerikanen en Australiërs boeken veel eerder. Zij zijn nu al bezig met reizen voor 2020.’

Bij Regent stromen de boekingen voor 2021 zelfs al binnen, reageerde sales manager Marcel von Rotz.

Het idee dat je zolang voor vertrek je reis al moet boeken gaat niet altijd op, relativeert zijn evenknie Christine van Leeuwen van Oceania Cruises na de perspresentatie. ‘Het hangt af van je bestemming, met hoeveel mensen je gaat en de grootte van het schip. Japan is bijvoorbeeld een heel populaire bestemming, maar daar zetten rederijen kleinere schepen in waarop 600 tot 700 passagiers mee kunnen.’

Ook het aantal reders dat de reis aanbiedt, bepaalt volgens haar hoe vroeg je erbij moet zijn. ‘Op bijvoorbeeld de Middellandse Zee varen heel veel reders, dus is er ook veel aanbod. Daar kun je wel wat later boeken. Maar als je unieke bestemmingen zoekt en er met de familie heen wilt, moet je er op tijd bij zijn.’

Beginnelingen

De gemiddelde leeftijd van cruisevarende Nederlanders daalt overigens. De gemiddelde leeftijd ligt nu op ruim 52 jaar, maar kinderen tot 12 jaar vormen de grootste groeiende groep (+21%), gevolgd door de leeftijdsgroepen tot 19 en tot 29 jaar (beide +13%).

Italianen zijn er met een gemiddelde van 43 jaar helemaal vroeg bij. Paul Nuyens (CLIA): ‘Jongere leeftijdsgroepen kiezen vaak voor de kortere cruises, van zeven of acht dagen. Passagiers boven de 60 boeken trans-Atlantische afvaarten en wereldcruises, die twee tot drie weken duren.’ Beginnende cruisevaarders kiezen vaak voor een kortere tocht. ‘Dan kunnen ze ervan proeven. Maar als iemand eenmaal een cruise heeft geboekt, blijft hij meestal terugkomen. Als mijn zoon van 12 moet kiezen tussen een hotel of een cruise, kiest hij voor een cruise. Er is aan boord zoveel meer te doen dan in een hotel.’