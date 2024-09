Port of Urk: op naar de derde maritieme hotspot van Nederland

Zeer waarschijnlijk gaat vlak na de jaarwisseling de spade in de grond voor het eerste bedrijf op het spiksplinternieuwe Port of Urk. De rode loper ligt uit voor meer gegadigden in (met name) de maritieme sector en de visverwerking.

Dit artikel wordt u aangeboden door Port of Urk.

Het thematisch ingestoken bedrijventerrein is ingetekend in de polder ten zuiden van het voormalige visserseiland en heeft een potentieel van liefst 100 hectare. Ter vergelijking: de huidige bedrijventerreinen op Urk hebben een grootte van bij elkaar 115 hectare – bijna een verdubbeling dus.

De eerste bruto 35 hectare staat al in de verkoop. Drie of mogelijk meer bedrijven tekenen de komende maanden al een koopovereenkomst. Veel andere ondernemers ‘op’ Urk en ook daarbuiten hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt, aldus wethouder Nathanaël Middelkoop (SGP).

Op een kruispunt

Port of Urk zorgt dus voor de nodige positieve reuring, en dat is niet voor niks. Het nieuwe bedrijventerrein mag worden beschouwd als een serieuze investering in de verbreding van de maritieme industrie. Was de gemeente van oudsher vrijwel uitsluitend aangewezen op de zeevisserij, inmiddels mag ze zich ook een maritieme hub van formaat noemen. ‘Een robuust scharnierpunt tussen de havens van Lelystad en Zwolle – op een kruispunt van deze twee steden én complementair aan beide. We hebben de ambitie om als Urk de derde maritieme hotspot van Nederland te worden’, aldus Middelkoop.

De neuzen in de regio staan dezelfde kant op, want ook de provincie tast in de buidel met de aanleg van een buitendijkse maritieme servicehaven. Doordat de gemeente Urk een deel van de kade in dit gebied pacht, kan ze nieuwe bedrijven in het binnendijks gelegen Port of Urk toegang verschaffen tot het water. De nieuwe ontwikkelingen komen ook ten goede van de regionale opleidingsmogelijkheden en werkgelegenheid. MBO-onderwijsaanbieder Firda verzorgt op Urk circa tien opleidingen in de visserij en maritieme bedrijvigheid, zoals binnenvaartschipper, maritiem officier, allround medewerker versindustrie en stuurman-werktuigkundige zeevisvaart.

Waardebehoud vastgoed

Het parkmanagement, een organisatie van ondernemers en de gemeente, garandeert een representatief uiterlijk van het nieuwe bedrijventerrein. Mooi ontworpen bedrijfspanden gaan straks hand in hand met fraaie openbare ruimte inclusief ruime waterpartijen. Middelkoop: ‘We vinden het belangrijk dat het vastgoed van ondernemers zijn waarde behoudt. In het verleden was daar minder oog voor.’

De eerste fase van Port of Urk is inmiddels bouwrijp gemaakt en de elektriciteitskabels worden op dit moment aangelegd. Port of Urk heeft bij aanvang gelukkig geen last van hinderlijke netcongestie. Het plaatselijke Energienet Urk verzorgt de duurzame warmtevoorziening, waarbij restwarmte van de visverwerkende industrie wordt gebruikt om de nieuwe Zeeheldenwijk te verwarmen. Lagere koudetemperaturen uit de wijk vloeien in tegengestelde richting terug om de koelmachines van bedrijven te voeden.