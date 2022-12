Op de referentielijst van HR Piping staan zo’n 130 nieuwbouw binnenvaartschepen

HR Piping in het Friese Sumar werd in 2011 opgericht door Jacob Hogenberg en Tjibbe Reitsma, ZZP’ers die elkaar al wat jaren kenden, veel werk hadden, daarom regelmatig zelf mensen moesten inhuren en besloten samen HR Piping op te zetten. ‘We begonnen als directeuren in overall’, zegt operationeel directeur Hogenberg. ‘Maar daardoor hebben we het voordeel dat we van de hoed en de rand, zeg maar de pijp en de flens, weten. Reitsma is van het directie-duo de commercieel directeur.

Inmiddels werken er via een constante groei zo’n 70 mensen binnen het bedrijf en heeft het, mede door de joint venture met HR Warber Jachtbouw van Jaap Vermaning, drie vestigingsplaatsen. In Sumar zijn dat het kantoor en twee prefab werkplaatsen met een totale oppervlakte van 2200 m², waar veel diverse materiaalsoorten gescheiden kunnen worden verwerkt.

In Grou is HR Warber Yachtservices gevestigd waar men gespecialiseerd is in complete inbouw en refit van luxe jachtbouw.Locatie Harlingen heeft een kantoor met werkplaats aan een eigen kade van 70 meter waar diverse schepen met een maximale breedte van 12 meter voor de wal kunnen komen voor een refit.

Daar waar in de begintijd van HR Piping (roestvrij) staal het meest gebruikte materiaal was, worden kunststof leidingen steeds meer gebruikt. Zo wordt er ook CuNiFer, aluminium, PE/PP, GRE/GRP verwerkt in een separate werkplaats. Deze materialen zijn duurzaam en vrijwel onderhoudsvrij, omdat ze niet roesten. De stalen en RVS-leidingen worden volledig TIG en MIG/MAG gelast. Voor het buigen van alle leidingwerk beschikt HR Piping over CNC buigdoornmachines voor diameters tot 4”, 114 mm en een wanddikte van 11 mm.

Vaste plek

In de afgelopen 11 jaar heeft HR Piping zich een vaste plek op het gebied van leidingwerk en (werktuigbouwkundige) constructies voor complete machinekamers van zee- en binnenschepen en jachten, ballastwater treatment systemen, scrubbers, hermotorisering en de (dek)leidingen voor de binnenvaart. Van deelopdrachten tot complete turn key projecten. Veel leidingwerk wordt ook geleverd aan derden. Sterke punten zijn de flexibiliteit, een no-nonsense cultuur en het nakomen van afspraken. ‘Doe wat je zegt en belooft, daardoor zijn we uitgegroeid tot een betrouwbare partner in de maritieme sector’, aldus Hogenberg.

De mensen van HR Piping zijn niet alleen actief in de werkplaats of aan de kade, maar ook op de noordelijke scheepswerven waar de geprefabriceerde onderdelen worden gebouwd en samengelast tot een feilloos werkende machinekamer-installatie, ballastwater treatment- of scrubbersysteem. Hogenberg: ‘Groot voordeel voor de scheepseigenaar is dat de downtime van het schip tot een minimum wordt beperkt. Op grote schepen die lange oversteken maken zoals LNG-tankers en bulkcarriers gaan ploegen van vier tot wel 20 mensen mee. Zo’n ploeg werkt ook 24/7 in ploegendienst om de klus binnen de geplande tijd klaar te krijgen. Zo’n klus onderweg vergt een nog nauwkeuriger voorbereiding dan als die vanaf de wal wordt uitgevoerd. Er mag niks ontbreken want op de oceaan is niets te koop.’

Prefabriceren

HR Piping hecht aan het beschikken over voldoende voorraden materiaal en componenten, zodat makkelijk kan worden ingesprongen wanneer zich een spoedklus, zoals een onaangekondigde reparatie of een refit die er ‘even tussendoor komt’, aandient. Dan worden materialen geprefabriceerd en gaan de mensen van HR Piping, vergezeld door hun mobiele werkcontainer op pad.

Door de afdeling HR Propulsion wordt de uitlijning van volledige voorstuwingsinstallaties uitgevoerd, zowel van conventionele dieselmotoren als dieselelektrische aandrijving. Ook lieren, pompen en elektromotoren worden uitgelijnd via geavanceerde laserapparatuur. Op locatie worden verder kotterwerkzaamheden aan bijvoorbeeld schroefaskokers, lagerhouders en fundatieflenzen uitgevoerd.

Nieuwbouw

Op de referentielijst van HR Piping staan inmiddels zo’n 130 nieuwbouw binnenvaartschepen, een sleephopperzuiger, ferries, kotters, diverse offshore schepen, coasters en refits van PSV naar W2W schepen.

Op de website van HR Piping staat, zoals op veel bedrijfswagens, de oproep ‘Collega’s gezocht’. ‘Daarin zijn we geen uitzondering. Het blijft een uitdaging om jonge mensen naar een technisch beroep te lokken. We doen daar al veel aan. Door leerbedrijf te zijn en nauw contact te hebben met de omringende scholen en gezamenlijk open middagen te organiseren. Dat dan ook weer samen met collega-bedrijven want het is in ons aller interesse om technische beroepen te bemensen. Van die mensen moeten de economie en wij met z’n allen het toch hebben.’

