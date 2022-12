Als VTS-operator is je werk elk uur anders

Het is misschien wel de baan met het mooiste uitzicht van de hele Rotterdamse haven: VTS-operator voor het Havenbedrijf. Of je nu in Hoek van Holland, of de Botlek op de verkeerspost zit, bijna geen minuut is hetzelfde, zegt havenmeester René de Vries. En het mooie is: het Havenbedrijf zoekt nieuwe operators.

Voor wie jaren heeft gevaren en nu vaste grond onder de voeten wil, maar de scheepvaart absoluut nog niet kan missen heeft havenmeester René de Vries een hele mooie baan in de aanbieding. ‘VTS-operator’, zegt De Vries. ‘Je hebt het mooiste uitzicht van de haven en ieder uur heb je ander gebied waar je over waakt.’

Vessel Traffic Service (VTS) is een uiterste belangrijke taak van de Rotterdamse haven, schetst De Vries. ‘Afhandeling van de scheepvaart is tijdens de corona bestempeld als cruciaal voor Nederland.’

De VTS-operators zijn vergelijkbaar met de luchtverkeersleiders op Schiphol. Hun taak is het scheepvaart in de haven in goede banen te leiden. Dat doen deze operators vanuit de 2 verkeerscentrales Hoek van Holland en de Botlek. Via de marifoon geven zij de schepen in verschillende sectoren aanwijzingen

Nooit stil

Het werk is bij vlagen zeer intensief. Daarom wisselt een VTS-operator elk uur van sector. De Rotterdamse haven staat nooit stil en de posten zijn 24/7 bemenst. ‘Je moet wel van wisselende diensten houden’, zegt de Vries. ‘Er staat wel tegenover dat er standaard 30% onregelmatigheidstoeslag over het gehele salaris wordt betaald. En fulltime is 33,6 uur. Het kan razend druk zijn, maar ook soms rustig.’

De krapte op de arbeidsmarkt is in de hele maritieme sector voelbaar. ‘En dus ook bij het Havenbedrijf’, zegt De Vries. ‘We hebben eigenlijk altijd wel VTS-operators nodig.’ Ervaring op het water is een pre, maar geen vereiste, zegt De Vries. Een voltooide mbo-opleiding en en goede beheersing van het Engels zijn dat wel.

Zelfstandig meedraaien

Iedereen die geschikt is, krijgt een intensieve opleiding van vier maanden bij het Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding (NNVO) in Rotterdam. ‘Tijdens je opleiding krijg je meteen salaris en na totaal 8 maanden ga je al zelfstandig meedraaien op de Centrales.’

Ook andere leuke functies zijn er bij het Haven Coordinatie Centrum (HCC) in het het World Port Center, schetst De Vries. Ook daar heeft het Havenbedrijf momenteel diverse functies openstaan. ‘In het HCC worden alle meldingen van de zeeschepen verwerkt. Daar komt eigenlijk alles samen. Van een brug die niet meer opengaat tot een incident. Zijn de sleepboten beschikbaar?’

De Divisie Havenmeester is onderdeel van het Havenbedrijf Rotterdam. Er werken zo’n 400 mensen. ‘Er heerst hier een prettige werksfeer en er is aandacht voor de ontwikkeling van mensen’, schets De Vries.

Wat biedt Verkeersafhandeling?

De afdeling Verkeersafhandeling is onderdeel van de Divisie Havenmeester en verantwoordelijk voor de operationele verkeersafhandeling door middel van verkeersbegeleiding en het bedienen van bruggen en sluizen. Verkeersbegeleiding gaat over het monitoren, adviseren en indien nodig het instrueren van de scheepvaart.

De functie is voor 33,6 uur per week en wordt uitgevoerd in een volcontinue-dienst (dit is fulltime). Het salaris bedraagt bij aanvang tussen € 2.871,- en € 3.282,- bruto per maand (exclusief onregelmatigheidstoeslag van 30% in de volcontinue dienst en afhankelijk van opleiding en ervaring). Doorgroeien naar medior (€ 4.628,-) of zelfs senior niveau (€ 5.139,-) is op termijn mogelijk

Lees ook: