Zeeland Maritime Services zet de toon met eigen schepen

Met de focus op bepaalde soorten binnenvaartschepen heeft Zeeland Maritime Services in korte tijd een plekje in de markt voor scheepsbouwers veroverd. Het bedrijf gaat verdere groei niet uit de weg, maar dat moet dan wel beheerst gebeuren.

Bulkopslagbedrijf Ecotank kreeg zo’n vijf jaar geleden behoefte aan een nieuw soort tankers om plantaardige oliën in te vervoeren. Mede-eigenaar John Warbout richtte vervolgens samen met Cees Nobel Zeeland Maritime Services op om deze binnenvaartschepen te bouwen. ‘Die schepen zijn uiteindelijk niet voor Ecotank gebouwd maar verkocht aan Maaskade Bevrachters. Rond diezelfde tijd kwam vanuit de zand- en grindwereld de vraag of wij een nieuw soort beunschip konden maken, wat we hebben gedaan in samenwerking met Philipskercke. En zo is het balletje gaan rollen’, vat Nobel de beginperiode van ZMS samen.

Uitermate trots

Het belang van die goede start is volgens Nobel groot geweest. ‘Op die eerste Philipskercke zijn we nog steeds uitermate trots en dat geldt ook voor de tankers die uiteindelijk naar Maaskade zijn gegaan. Dat zijn schitterende schepen en we krijgen terug van de klanten dat ze goed varen en presteren. Wanneer je als startend bedrijf met zulke eerste schepen de toon zet, dan krijg je daar wel een kick van.’

ZMS verzorgt met tien werknemers de volledige bouw van de binnenvaartschepen. Momenteel komen er vier tot vijf schepen per jaar op de markt. Op het eigen ponton in het Zeeuwse Wemeldinge worden de puntjes op de i gezet, zoals het inbouwen van de machinekamers. Het streven is dat de schepen zo kort mogelijk aan het ponton liggen, teneinde de kosten te beheersen en zo efficiënt mogelijk te werken.

Steeds meer werk door werven

Nobel: ‘We werken veel samen met betrouwbare werven in Oost-Europa en China. Daar worden de casco’s op basis van onze tekeningen gebouwd, waarna ze in Wemeldinge worden afgebouwd. We laten steeds meer door die werven doen. Van het nieuwste beunschip zijn bijvoorbeeld ook alle kabelbanen en ramen en de isolatie al op de werf aangebracht. Door op de kosten te letten en zo efficiënt mogelijk te werken, hanteren we prijzen die de eindgebruikers helpen om geld te verdienen met de schepen.’

Binnen wat ZMS doet is focus op bepaalde markten een speerpunt. ‘In de maritieme wereld is mond-tot-mondreclame heel belangrijk. Wij staan bekend als bouwers van bepaalde scheepstypen en daar kloppen steeds meer bedrijven voor ons bij aan. Daarbij is het natuurlijk belangrijk dat we kwaliteit leveren en onze afspraken nakomen.’

Maximaal zeven schepen per jaar

Met onder meer een droge lading-schip en diverse beunschepen en tankers voor plantaardige oliën is er zeker voor heel 2023 genoeg werk. Zeeland Maritime Services gaat verdere groei niet uit de weg. Nobel geeft echter aan dat dit wel beheersbaar moet blijven. ‘Met de huidige faciliteiten in Wemeldinge én meer werk laten doen door de buitenlandse werven kunnen we maximaal zeven schepen per jaar doen. We willen onszelf echter niet zomaar vol eten met werk, want dat geeft allerlei potentiële problemen, bijvoorbeeld met de leveringssnelheid en kwaliteit die we nastreven. Daarom willen we onze groei in de hand houden.’

Kerstwens

‘Gelet op alle onrust in de wereld spreken wij de wens uit dat de kerstdagen velen inspireert om te zoeken naar vrede, voor zichzelf en voor anderen”, zegt Cees Nobel desgevraagd. ‘ZMS wenst iedereen een gelukkig en welvarend 2023. En daarnaast specifiek voor de binnenvaart: een jaar met mooie tarieven en goede waterstanden.’