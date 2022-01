Nautische motorbediening met joystick is makkelijk en precies Facebook

Twitter

Email DRONTEN 14 januari 2022, 13:00

Met een vriend krabbelt Dick Straathof een bierviltje vol en doet een unieke uitvinding. De markt lijkt steeds meer klaar voor zijn revolutionaire scheepsmotorbesturing met joystick. In 2022 bestaat zijn bedrijf Straathof Controls B.V. 25 jaar. Het zilveren jubileum zou zomaar een grote doorbraak kunnen brengen.

BRANDSTORY

‘Het bedrijf floreert’, vertelt Dick Straathof in zijn vestiging in Dronten. ‘We leveren allerlei slimme, op maat gemaakte motorbedieningen. We bouwen die nu elk jaar in bij zo’n honderd schepen van17 tot pakweg 70 meter.

Eureka!

Een jaar of tien geleden raakte Straathof op de maritieme beurs Europort in gesprek met Jack van Dodewaard, eigenaar van rederij Herman Sr in Dordrecht. De mannen spraken er geanimeerd over joysticks voor scheepsbesturing. Straathof pakte er een bierviltje bij om op te tekenen. Al pratend en tekenend beleefde hij een bepalend Eurekamoment: opeens diende zich een baanbrekend idee aan.

Neutraal

Bekend is het Dynamic Positioning System. Daarmee kan een schip keurig stil liggen doordat de krachten van de schroeven of waterjets tegen elkaar in werken. Er is bij dit systeem veel reuring in het water en de verandering van positie gaat langzaam.

Straathof: ‘Dat kan veel handiger. Met onze joystick in het midden staat alles neutraal. Met de juiste software beweegt het schip precies naar waar je de stick heen drukt. Zodra je hem loslaat, valt alles weer terug naar neutraal. Een groot voordeel is dat je het schip met één hand bestuurt, waardoor je je andere hand vrij hebt en je je verder volledig kunt richten op het werk buiten.’

In de praktijk

Op werkschip Bommel van Jack van Dodewaard is deze revolutionaire besturing voor het eerst gebouwd. Straathof: ‘Het werkt prima. Ik kan zelf niet varen, maar met deze besturing kon ik komen waar ik het schip hebben wilde. De schipper van Bommel bevalt het ook prima. Ik dacht: hier moet een markt voor zijn.’

Op weg naar een windmolen

‘Op de beurzen laat ik mensen met een virtual reality bril op een virtueel schip met de joystick naar een windmolen op zee varen’, vervolgt Straathof. ‘Tot de verbazing van ervaren schippers lukt het ook mensen zonder ervaring om in een rechte lijn bij de windmolen te komen. Bedrijven lopen er steeds meer warm voor. Ze kunnen vaak moeilijk aan personeel komen. Dan is het handig als de besturing zo gemakkelijk is. De laatste hobbel is de goedkeuring voor klasse. We verwachten in de lente van 2022 volledig gecertificeerd te zijn. De joystickbediening is onze grootste stap naar het doel dat we al 25 jaar nastreven: dat ieder schip met het optimale gebruikersgemak altijd op het juiste moment op de juiste plaats is.’

Voor meer informatie en contact: www.straathofcontrols.com (Helmut de Hoogh)