Met een goed gevoel veilig naar de ligplaats Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 11 januari 2022, 08:00

Bungelend aan een touwladder onder een helikopter op het dek springen. Dat is het beeld van een loods in de Rotterdamse haven. ‘Het is ook spectaculair’, vertelt de ervaren loods De Groot. ‘Maar dan ben je alleen nog maar op weg naar je werk. Daarna begint het pas, ook heel gaaf trouwens.’

BRANDSTORY

1 / 1 'Loods zijn is supergaaf werk met een grote verantwoordelijkheid.' (Foto Nederlands Loodswezen/Danny Cornelissen) 'Loods zijn is supergaaf werk met een grote verantwoordelijkheid.' (Foto Nederlands Loodswezen/Danny Cornelissen)

‘Als loods dirigeer je een heel orkest: je stuurt je ook de sleepboten aan.’

Al vierentwintig jaar is Tjitte de Groot registerloods. Reizen met een helikopter en via een touwladder aan boord klimmen hoort erbij. ‘Maar dat is dus niet ons werk, dat is op weg er naartoe’, verduidelijkt hij. ‘Ik zit nog steeds graag in zo’n helikopter hoor, maar in een hagelbui bij harde wind springen we ook aan boord en dan is het minder aangenaam.’

Door weer en wind

Behalve loods is De Groot ook voorzitter in de regio Rotterdam-Rijnmond van het Nederlands Loodswezen. 450 registerloodsen zorgen ervoor dat 90.000 loodsplichtige zeeschepen veilig van en naar de Nederlandse en Vlaamse havens worden geleid. Dag en nacht, door weer en wind. De Groot: ‘In onze regio gaat het om 220 loodsen, zo’n beetje de helft van het landelijke aantal, maar met 55.000 scheepsreizen per jaar. Daarbij werken er in de regio nog ongeveer evenveel mensen in ondersteunende diensten, zoals op de loodsboot of in de planning.’

Opleiding

Loods word je niet zomaar. ‘We rekruteren onder zeevarenden. Je moet je uren hebben gemaakt, doorgaans een jaar of acht op zee. Daarna kan een stuurman of kapitein, na een assessment, een hbo-masteropleiding van de Nederlandse Loodsencorporatie krijgen en na een maand of veertien loods worden. Supergaaf werk met een grote verantwoordelijkheid.’

Onderdeel van keten

Internationaal staat de haven van Rotterdam goed bekend. ‘De haven is goed toegankelijk en opstoppingen hebben we niet. We zijn onderdeel van een keten’, benadrukt De Groot. ‘Wij spelen daar een vitale rol in, maar altijd samen met partners als de Havenmeester, havenslepers en roeiers. We dragen een steentje bij aan een soepele, efficiënte haven, ook door informatie te delen. We stemmen de capaciteit af met de slepers en de Havenmeester en delen informatie met de agenten.

In de praktijk

Uitgebreid vertelt De Groot over de dagelijkse praktijk. ‘Als loods dirigeer je een heel orkest: zo stuur je ook de sleepboten aan, zoek je je weg in het drukke verkeersbeeld en hou je de kapitein goed op de hoogte van wat je aan het doen bent. Er is veel geïnvesteerd in ondersteunende navigatiemiddelen. Hele grote schepen hebben in de meeste havens twee loodsen nodig, maar nu geeft de techniek zo’n goed inzicht in hoe een schip beweegt dat het ook lukt met één loods. Elk schip en loodsreis is anders. Het Rotterdams havengebied is enorm uitgebreid. Het geeft een heel andere dynamiek bijvoorbeeld met een diepgeladen tanker wat oudere havenbekkens in te varen dan met een containerschip naar de Tweede Maasvlakte.’

Geen dag dezelfde

De Groot: ‘Geen dag is dezelfde. Als collega’s onder elkaar praten we veel en graag over ons werk. Er zijn zoveel anekdotes. Neem die kapitein die zijn zwaaiende familie aan wal wilde bedanken met de scheepstoeter. Dat ding bleef echter hangen en was ver op zee nog steeds aan het toeteren. En ik maar uitleggen aan iedereen die zich zorgen maakte dat er niets aan de hand was.’

Voor meer informatie en contact: www.loodswezen.nl

Lees ook:

(Helmut de Hoogh)