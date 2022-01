Ambachtelijke boegschroeven nauwkeurig op maat gemaakt Facebook

Twitter

WERKENDAM 05 januari 2022, 17:30

Het is de afwisseling wat het vervaardigen van de perfecte boegschroef zo’n mooi vak maakt. Floor Groeneveld is dé specialist in het op maat aanleveren van elektrische en hydraulische boegschroeven. Eigenaren van privéjachten en de kleine beroepsvaart in binnen- en buitenland vertrouwen op zijn ambachtelijke kwaliteiten.

BRANDSTORY

1 / 1 Floor Groeneveld in zijn werkplaats in Werkendam. (Foto Helmut de Hoogh) Floor Groeneveld in zijn werkplaats in Werkendam. (Foto Helmut de Hoogh)

(Helmut de Hoogh)