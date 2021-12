In de eerste jaren van haar bestaan bestonden de werkzaamheden op de Maasbrachtse werf voor zo’n 95 procent uit onderhoud aan baggerschepen. Het was in de tijd dat in elke grindgat een baggermolen lag. Toen het einde van de winning van zand en grind op de Maas in zicht kwam ging de werf zich geleidelijk aan meer richten op de binnenvaart.