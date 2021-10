Column EOC: Bij EOC zorgen we dat je snel weer kan varen Facebook

Onze insteek bij brand of andere schade is altijd: zorgen dat de schipper weer zo snel mogelijk kan varen. Daarom adviseren wij altijd om ons meteen te bellen. Zelfs midden in de nacht komt er iemand van EOC naar je toe.

EOC wil als verzekeraar juist bij schade meteen het verschil maken.