NMT: tien dringende tips voor het nieuwe kabinet

Rotterdam 29 april 2021, 15:38

Investeren in de sector is volgens Netherlands Maritime Technology (NMT) belangrijk voor de werkgelegenheid en de energietransitie. Met name door staatsteun in concurrerende landen verliest Nederland de strijd momenteel. Daarom komt NMT met tien suggesties van de maritieme maakindustrie voor de formatietafel.

Van Oord hier bezig met de aanleg van een offshore windpark (Foto Van Oord)

1. Erken en pak het ongelijke speelveld aan

NMT vindt dat Nederland het ongelijke speelveld in Europa in kaart moet brengen. Vergelijk vervolgens wat concurrente scheepsbouwlanden doen om hun maritieme maakindustrieën te stimuleren. In samenwerking met die EU-landen moet de prijsdumping door Chinese staatswerven aangepakt worden.

2. Overheid moet Nederlandse schepen kopen

De Rijksrederij en Defensie moeten met een innovatief inkoopbeleid het goede voorbeeld geven voor duurzame en slimme schepen. Zij moeten optreden als ‘launching customer’. Dat is het zijn van de klant die voor start-ups belangrijk is. Zo kunnen ze met Nederlands belastinggeld het Nederlandse bedrijfsleven stimuleren.

3. Stimuleer innovatie

NMT pleit voor meer investeringen in infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en experimenteerruimte voor R&D.

4. Steun het Maritieme Masterplan

Het Maritieme Masterplan is het plan van de maritieme sector om emissieloos varen te stimuleren. De maritieme sector kan volgens NMT sterker uit de crisis komen door te investeren in het ontwikkelen van duurzame schepen en te voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Cofinanciering vanuit de EU zou hier zeer bij helpen.

5. Investeer in vakmensen

Levenslang doorontwikkelen is belangrijk. NMT pleit voor het focussen op integrale scholing van werkenden. Met name flexibele opleidingen moeten meer aangeboden worden. Zodat mensen naast hun werk eenvoudiger kunnen studeren.

Lees ook: Over het Maritime Platform op 26 en 27 mei 2021 waar NMT medeorganisator van is

6. Betrek Europese scheepsbouwers in aanleg windparken

Er moet voorkomen worden dat Europese offshore windparken straks gebouwd worden door Chinese gesubsidieerde staatswerven. Zeker investeringen in offshotewindcapaciteit binnen de European Green Deal moeten uitbesteed worden aan Europese bedrijven.

7. Zet een prijs op de uitstoot van CO2

Zet een prijs op de uitstoot van CO2 en zorg dat de opbrengst ten goede komt voor de verduurzaming van de sector. Op die manier wordt verduurzaming beloond.

8. Behoud en versterk zelfscheppende marinebouwcluster

Investeer in het behoud en de versterking van de zelfscheppende marinebouwcluster. Dit ten behoeve van de strategische autonomie en de nationale veiligheid. Besteed dit soort innovatieve nieuwbouwproject uit aan Nederlandse bedrijven.

9. Houd de exportkredietverzekering internationaal concurrerend

Het concurrerend houden van die verzekeringen is cruciaal voor de bedrijven. Alleen dan kunnen ze concurreren met de landen om hen heen en tegelijk de klimaatdoelen halen. Denk hierbij aan de transitie naar gebruik van schonere fossiele brandstoffen.

10. Bied gerichte ondersteuning vanuit ministerie van Buitenlandse Handel

Vanuit het ministerie van Buitenlandse Handel moet er gerichte ondersteuning worden geboden bij het verkennen en ontwikkelen van nieuwe markten voor de maritieme industrie.

NMT en Schuttevaer houden op 26 en 27 het Maritime Platform. Dit online event zit boordevol met debat, innovaties, presentaties en boeiende gesprekken. Het event is voor Schuttevaer-lezers gratis te volgen. Meer weten? Klik hier

