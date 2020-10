‘Schippers, koop voor 1 juli 2021 CCR-2-motor’ Facebook

Schippers die overwegen een nieuwe motor aan te schaffen, moeten opschieten. Tot 1 juli 2021 mogen CCR-2 motoren nog verkocht worden. Wie na die datum een nieuwe motor wil moet aan de Stage-V-eisen voldoen. Importeur NedPower van motorenfabrikant Baudouin heeft nog ruime voorraad.

Het Franse maritieme motorenmerk Baudouin is in Nederland tamelijk onbekend. Toch is het een merk dat wereldwijd meer dan 100 jaar actief is en ook langzamerhand in Nederland zijn weg in de maritieme sector begint te vinden, legt Frank Doelwijt van importeur NedPower uit Spijkenisse uit.

‘Wie in de planning heeft staan om de motor te vervangen, kan dat beter zo snel mogelijk doen’, legt Doelwijt uit. Na 1 juli mogen er alleen nog maar de veel duurdere Stage-V-motoren worden verkocht. Nedpower heeft daarom een voorraad van Baudouin-motoren liggen die in 2019 zijn geproduceerd en daardoor het CCR2-certificaat hebben.

Wereldwijd levert Baudouin 8500 motoren per jaar aan de maritieme sector. ‘In Nederland zijn er op dit moment al vele schepen die ermee varen. De motoren zijn in Frankrijk geproduceerd , prijstechnisch concurrerend en we kunnen de motoren direct leveren

Het verschil ten op zichte van andere merken is dat Baudouin de motoren uitsluitend ontwikkelt en produceert voor de maritieme sector. ‘Andere merken zijn vaak een modificatie van een vrachtwagenmotor. ‘Ombouwen is altijd compromissen sluiten. Een Baudouin-motor kan en mag bijvoorbeeld 80% van de tijd op vol vermogen draaien.’

Baudouin heeft een breed gamma. De motoren die NedPower op voorraad heeft met CCR2 liggen tussen de 331kw en de 736kw. (Nedpower)