Bunkermeetsysteem van Endress+Hauser bespaart tijd en geld

Naarden 24 juni 2020, 15:00

BRANDSTORY

Endress+Hauser heeft een nauwkeurig bunkermeetsysteem ontworpen dat de transparantie vergroot en de bunkerprocedure tot wel 3 uur kan verkorten. Dat levert naast tijdswinst ook een besparing op het havengeld op.

Het leveren van scheepsbrandstof met een consistente standaarddienstverlening is in de praktijk een hele uitdaging voor brandstofleveranciers. Denk hierbij aan transparantie, de kwaliteit van de service en de doorlooptijd van schepen tijdens brandstofleveringen.

Om dit te verbeteren heeft Endress+Hauser een MI-005-gecertificeerd bunkermeetsysteem met massaflow-meettechnologie ontwikkeld, dat voor al deze punten een uitkomst biedt. Door het gebruik van Coriolis-flowmetingen, zoals de Promass massaflowmeters, biedt het systeem een hoge mate van transparantie en nauwkeurigheid tijdens het bunkerproces.

Momenteel berusten veel brandstofleveranciers en scheepseigenaren nog op tankpeilingen voor het meten van de geleverde hoeveelheid brandstof. Om te meten hoeveel brandstof er is geleverd moeten steeds de brandstofniveaus aan boord van het schip en de bunkerbarge worden gemeten en worden omgerekend van volume naar massa. Dat is niet alleen tijdrovend, maar kan ook leiden tot meetfouten door onder andere luchtinsluitingen, het zogenoemde cappuccino-effect.

Dankzij de Coriolis-flowmeting is het geavanceerde bunkermeetsysteem van Endress+Hauser hier op voorbereid. Het systeem kan de verlading van viskeuze brandstoffen (zowel MDO als HFO) waarin lucht is ingesloten op uiterst nauwkeurige wijze meten. Tijdrovende handmatige tankpeilingen zijn hierdoor niet langer nodig.

Geldbesparing

In de huidige, harde en instabiele scheepvaartmarkt biedt het systeem van Endress+Hauser scheepseigenaren met een aantal voordelen die zowel tijd als geld besparen.

Door het wegvallen van de tijdrovende tankpeiling-methode kunnen de brandstofleveringen sneller worden afgerond, wat een tijdsbesparing van 3 uur kan opleveren. Dat vertaalt zich in een vermindering van het havengeld. Daarnaast helpt de nauwkeurige meting rederijen om aan hun interne KPI’s voor brandstofkostenreductie te voldoen.

Het systeem van Endress+Hauser is bovendien fraudebestendig. Of de afgeleverde hoeveelheid brandstof overeenkomt met de hoeveelheid die op het bevestigingsformulier staat, is eenvoudig te checken met de leveringsbon.

Havens dringen ook steeds meer aan op transparantie in de brandstofleveringen. In Griekenland en Singapore is het gebruik van massaflowmeters al verplicht voor de levering van scheepsbrandstof. Ook andere havens, zoals de havens in de ARA-regio en de Chinese haven Zhoushan, onderzoeken de voordelen van het gebruik van massaflowmeters voor brandstofbunkering.

Betrouwbare data

Het bunkermeetsysteem van Endress+Hauser biedt een aantal onderscheidende operationele voordelen, zoals een eenvoudige ingebruikname en bediening, de automatische archivering van audit data (audit trail) en de mogelijkheid tot het aansluiten van twee meetopstellingen op één systeem.

In de bunkerleiding bevinden zich de instrumenten, zoals de Coriolis massaflowmeter, druk- en temperatuursensoren alsook de automatisch bediende klep. De bediening van het systeem werkt volledig via het touchscreen-bedieningspaneel en is eenvoudige op een goed bereikbare locatie te monteren. (Endress+Hauser)