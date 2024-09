Webinar: drie deskundigen over de staat en inspecties van Nederlandse bruggen

De Carolabrug in de Duitse stad Dresden is afgelopen week ingestort. Civiele technici wisten het niet te voorspellen. Zoiets overkomt ons niet, denken we graag in Nederland. Maar hoe weten we dat zo zeker? Drie deskundigen gaan erover in gesprek. Het webinar vindt plaats op vrijdag 20 september tussen 13:00 en 14:00. Je kan gratis online meekijken door je in te schrijven via deze pagina.

Veiligheid kost wat

Gespreksleider en journalist Geert van der Klugt kan alvast verklappen dat het een beladen onderwerp is. De vraag is niet alleen óf de veiligheid van onze bruggen technisch gezien beter kan, maar ook hoe ver je op het gebied van veiligheid moet willen gaan, zo blijkt uit de voorbereidende gesprekken die hij voerde.