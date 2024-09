Binnenvaartbedrijf Neska Container Line gaat verder als HGK Logistics

Naamswijziging

De voormalig HGK-dochter Neska Container Line gaat vanaf nu opereren onder de naam HGK Logistics and Intermodal Nederland. De bedrijfsvoering van de in Dordrecht gevestigde dienstverlener blijft wel zo veel mogelijk hetzelfde. De naamswijziging is vooral bedoeld om de samenwerking met het grotere, in Keulen gevestigde HGK and Intermodal te benadrukken, aldus Markus Krämer, ceo van HGK Logistics and Intermodal.