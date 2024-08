ATM kan vanaf oktober drie tankers tegelijk ontgassen

Afvalverwerker ATM in Moerdijk breidt de capaciteit uit en verwacht begin oktober maximaal drie binnenvaarttankers tegelijk te kunnen ontgassen, in plaats van de huidige twee.

De nieuwe kade waar straks ook schepen kunnen ontgassen moet eind september in bedrijf zijn, zegt supervisor Danny van Leeuwen van ATM. Direct daarna wordt een van de oudere steigers vernieuwd, wat tijdelijk voor een beperking zorgt. In oktober moeten alle werkzaamheden zijn afgerond.

ATM is een van de grootste afvalverwerkers van Europa en beschikt over een waterzuiveringsinstallatie, een thermische grondreiniger en een pyrolyse-installatie met een naverbrander, waarin de ruimdampen uit tankers kunnen worden verwerkt. Gemiddeld bedient ATM nu circa 200 schepen per maand. Die komen niet allemaal om te ontgassen, maar ook voor schoonmaken of afleveren van afvalwater.

De twee huidige ontgassingsinstallaties worden gedeeld met deze andere activiteiten zoals cleanen en water lossen. De nieuwe kade is uitsluitend voor ontgassen. ATM noemt het daarom een verdubbeling in capaciteit.

Toenemende vraag

Op 1 juli is in Nederland het CDNI-verdrag in werking getreden, waarbij de dampen van vier stoffen niet meer worden geventileerd in de buitenlucht. Volgens Van Leeuwen heeft dit bij ATM geleid tot 20% meer ontgassingen.

Directeur Theo Olijve van ATM: ‘Deze investering in de extra ontgassingsinstallatie is een belangrijke stap voorwaarts in onze duurzame ambitie en tegelijk spelen we in op de toenemende vraag naar duurzamere oplossingen voor de binnenvaart.’

Havenbedrijf Port of Moerdijk is blij met de ontwikkeling. ‘Als Havenbedrijf Moerdijk kunnen we deze extra ontgassingsinstallatie alleen maar toejuichen’, zegt CEO Paul Dirix. ‘Het is goed voor het verduurzamen van onze economie als we meer gebruik maken van vervoer over water. Zeker als je ervoor zorgt dat transport ook zo schoon mogelijk kan gebeuren.’

