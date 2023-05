Kabinet: binnenvaart massaal aan de biobrandstof in 2030

Duurder

Nederlandse binnenvaartschepen moeten al vanaf 2030 massaal op biobrandstof varen. Bijmenging van circa 67% HVO of FAME is noodzakelijk om de vereiste CO2-reductie in Nederland te bereiken. Daarnaast moeten in dat jaar tenminste 200 emissievrije binnenvaartschepen rondvaren. Bovendien wordt een emissielabel voor de binnenvaart waarschijnlijk verplicht.