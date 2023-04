Wat vraagt u zich af over de nieuwe regels voor Rijn-bemanningen?

Op de Rijn van Bazel tot aan de open zee moeten met het nieuwe reglement moderne voorschriften gaan gelden voor de beroepskwalificaties en de bemanning aan boord van binnenvaartschepen.

In de nieuwe regelgeving worden de eisen rondom kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en vaartijdenboeken gelijkgetrokken met die vanuit Europa. Dit betekent ook dat er ingrijpende veranderingen zullen plaatsvinden in de vaar- en rusttijden. Daarnaast wordt de benodigde kennis voor bepaalde Rijntrajecten versoepeld.

