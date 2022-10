Sailing Home sluit seizoen af

Kielzog

Terwijl de herfst de bomen langs de wallen van vesting Gorinchem kleurt, meren in de middag de Fiep, Wending en Sailing Home af in aan de kade in het Merwedekanaal. De drie motorcharterschepen maken hun laatste vakantiereizen in 2022. Carel van der Plas (64) is schipper op de Sailing Home, een luxe motor uit 1927.