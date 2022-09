Kasteelheer Lenny Vries leeft zijn droom

Paradijsvogel

Lenny Vries (72) van de Vlotburg past in geen enkel hokje. Hij is geen schipper en is zijn schip nog wel een echt schip? Wie over de Hoge Maasdijk in Andel rijdt ziet het kasteelschip Vlotburg al vanuit de verte liggen. Niet ver van de plek waar het bijna 100 jaar oude schip van de helling gleed bij scheepswerf De Haan & Oerlemans in Heusden.