En wat was het nou voor instrument?

Lezers aan het woord

Het antwoord op de vraag die 18 februari werd gesteld in Schuttevaer is gevonden. Na het nodige onderzoek blijkt het instrument toch een eenvoudiger doel te hebben dan ik eerder vermoedde. Het is een instrument om bij een binnenvaartschip de hoogte te meten van het ijkmerk tot het wateroppervlak.