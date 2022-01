Schipper krijgt schuld van fatale beladingsfout spits Luxembourg Facebook

Het lijkt wel of de rechterlijke macht het niet goed voor heeft met de spitsenvaart. De rechter in Rotterdam bepaalde in december dat de schipper van de spits Coxswain voor een deel zelf schuld had aan de overvaring. Nu duikt een uitspraak op van het hof van beroep in Antwerpen. In een beroepszaak stelt die vast dat de schipper van de spits Luxembourg zelfs volledig verantwoordelijk is voor de ondergang van zijn schip.

1 / 1 Het zinken van de Luxembourg. (Foto familie Raillard) Het zinken van de Luxembourg. (Foto familie Raillard)

(Bart Oosterveld)