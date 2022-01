Nederlandse Lucia Luijten aan het roer van de CCR

Grote punten? Verduurzaming? Technische eisen aan schepen? Ik zal u nog een paar veel grotere en urgentere punten geven: Ligplaatsen! Autoafzetsteigers! Al jaren moet de scheepvaart schoner en veiliger… maar desondanks moeten wij maar accepteren dat de vaarweg onveiliger wordt? Accepteren dat er steeds meer ligplaatsen verdwijnen en er maar mondjesmaat wat voor in de plaats terug komt. Dat schutshafens in Duitsland in grote getalen zijn veranderd in jachthavens. En sluizenkanalen in de boven Rijn die nog altijd bestaan uit schuine oevers waar veilig vastmaken een illusie is. Heb als CCR de ballen om ook een technische standaard op te stellen betreffende vaarwegen. Verplichte veilige ligplaatsen voor en na sluizen. Voldoende overnachtingshavens om elke x aantal km met voldoende ruimte voor het scheepvaartverkeer. De scheepvaart is uiteindelijk zo veilig als de vaarweg waarop deze vaart…