Geachte heer de Vries, Als wij na vast te hebben gemaakt, auto aan de wal gezet, 40 meter zware stroomkabel hebben uitgelegd moeten ontdekken dat de enig bereikbare walstroomkast in zijn geheel niet functioneert. De storingsdienst moeten bellen, welke 1 1/2 uur later concludeert dat de gehele kast nog niet onder spanning is gezet door Tennet, waarop vervolgens nog weer uren gewacht moet gaan worden. Als je dan in een dergelijke situatie op zaterdagmiddag 16u30 aan de havendienst om een ontheffing vraagt om even een paar uur met generator te mogen draaien, zodat je in ieder geval het warm eten kan koken, een reactie krijgt: “Nee, dan moet u maar een ander plekje zoeken.” Vind ik het niet heel gek dat er (verbaal) agressief wordt gereageerd richting de havendienst… Ik denk dat u aan de hand van deze toename eerst hand in eigen boezem moet steken en eens heel goed moet nadenken of deze toename van agressie niet een gevolg is van het volstrekt onmenselijk behandelen van schippers (wij zijn ook mensen!). De stelregel behoord te zijn: Als de walstroomaansluiting niet functioneert, moet de havendienst ontheffing verlenen tot de storing aan de walstroomaansluiting is verholpen. U moet daarnaast niet vergeten dat opnieuw verhalen meer milieuvervuiling en hinder voor de omgeving oplevert dan de paar uur dat de generator moet draaien.

