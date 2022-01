Voorzitter Nico Stam Schuttevaer Ouderkerk: ‘Markt rijp voor stevige prijsafspraken’ Facebook

Twitter

Email OUDERKERK 11 januari 2022, 12:00

De sterke verbetering van de spotmarkt in de binnenvaart zou voor de relatie- en containervaart een signaal moeten zijn om bij prijsafspraken in te zetten op forse tariefsverhogingen en een standaard gasolieclausule. Dat stelde voorzitter Nico Stam van Koninklijke Schuttevaer-afdeling Ouderkerk en Omstreken 27 december in zijn jaarrede.

1 / 1 Koninklijke Schuttevaer-afdeling Ouderkerk en Omstreken heeft een varende voorzitter. Nico Stam is schipper-eigenaar van de Zeldenrust. (Foto MarineTraffic) Koninklijke Schuttevaer-afdeling Ouderkerk en Omstreken heeft een varende voorzitter. Nico Stam is schipper-eigenaar van de Zeldenrust. (Foto MarineTraffic)

(Patrick Naaraat)