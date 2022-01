Column BLN-Schuttevaer: Bruggen brengen ons van A naar B, maar wat nog meer…..? Facebook

Twitter

Email ZWIJNDRECHT 06 januari 2022, 10:00

Dachten we in 2020 nog dat we in 2021 wel in rustiger vaarwater zouden komen met de pandemie, niets is minder waar gebleken. Nog steeds, of eigenlijk weer, werken we thuis. Gelukkig kan dat, natuurlijk mis je je collega’s, maar met de moderne communicatiemiddelen kan veel worden gecompenseerd.