[OPINIE] Tover geschil om tot gezamenlijk pronkjuweel Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 05 januari 2022, 15:00

De Amsterdamse voorzieningenrechter Dudok van Heel had het 16 november haarfijn in de gaten: dit wordt niet het laatste geschil tussen deze partijen. Dus gaf ze de twee kemphanen aan het einde van de zitting alvast een opdracht mee. ‘Ik zal in dit kort geding de zaak in een juridisch kader zetten, probeer vervolgens om er samen uit te komen en kom niet telkens bij mij aankloppen.’

1 / 1 Larendael is inmiddels begonnen met grondonderzoek in de ADM-haven. (Foto Larendael) Larendael is inmiddels begonnen met grondonderzoek in de ADM-haven. (Foto Larendael)

(Bart Oosterveld)