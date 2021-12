Toen ‘De Beer’ het ijs kwam breken Facebook

ROTTERDAM 30 december 2021, 09:41

De Beer kwam voor het eerst tevoorschijn in de winter van 1926. Uiteraard niet uit winterslaap, maar van de werf Piet Smit NV, waar stoomsleper Siberië was ‘geboren’. En ‘De Beer van Rotterdam’, zoals haar bijnaam luidde, kon toen meteen al de strijd aanbinden met Koning Winter. In 1929, een winter die nog een stuk kouder was als die van 1926, zou de sterkste sleper van haar tijd (bijna 600 pk) opnieuw het ijs gaan breken.

1 / 1 Mensen bij de Siberië in 1929. Mensen bij de Siberië in 1929.

(Arie Pieters)