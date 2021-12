Heuvelman-Ibis helpt Nederland droge voeten houden Facebook

Twitter

Email DELFZIJL 16 december 2021, 17:30

‘Wij houden van ons werk.’ De slogan van Heuvelman Ibis is veelzeggend in zijn eenvoud. Gelukkig maar zou je zeggen, want er liggen met de klimaatverandering, een stijgende zeespiegel en weersveranderingen grote opgaven te wachten op het waterbouwbedrijf uit Delfzijl.

1 / 1 Directeur Martijn Heuvelman in de staalbouwhal. 'De combinatie van waterbouw en constructiewerk is heel sterk.' (Foto Loek Mulder) Directeur Martijn Heuvelman in de staalbouwhal. 'De combinatie van waterbouw en constructiewerk is heel sterk.' (Foto Loek Mulder)

(Loek Mulder)