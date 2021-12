‘Het gaat om de reis, niet om de bestemming’ Facebook

Twitter

Email 15 december 2021, 12:00

Terwijl Mieke (64) snel de was binnenhaalt voor een regenbui, vertelt schipper Frans Heijlaarts (69) in de stuurhut over de Talisman. Een steilsteven uit 1929 die ze samen hebben verbouwd tot een woonschip. Met behoud van het historische karakter van het varende monument, dat in de historische haven van Woudrichem ligt afgemeerd.