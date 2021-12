Scheepsnaam Shalom voelt vertrouwd Facebook

Twitter

WERKENDAM 08 december 2021, 12:00

Toen schipper Hans Klijnsma (38) ontdekte dat zijn schip in 1980 al eens de naam Shalom kreeg, twijfelde hij geen moment. In 2012 kocht hij het samen met zijn vrouw Laura (36) en schilderde opnieuw de naam Shalom op de kop. Nu ze samen met geloofsgenoten een nieuwe Christengemeente zijn begonnen in Barneveld, voelt die scheepsnaam nog meer vertrouwd.

1 / 1 Laura en Hans Klijnsma en hun jongste dochter Zippora. Laura: 'Toen de kinderen naar school moesten, hebben we overwogen te stoppen met varen. We wilden een camper-verhuurbedrijf beginnen.’ (Foto Hannie Visser-Kieboom) Laura en Hans Klijnsma en hun jongste dochter Zippora. Laura: 'Toen de kinderen naar school moesten, hebben we overwogen te stoppen met varen. We wilden een camper-verhuurbedrijf beginnen.’ (Foto Hannie Visser-Kieboom)

