Hoge Raad: hele haven Haaften is openbaar vaarwater Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 06 december 2021, 11:00

Er is weer zicht op dat de steigers in de overnachtingshaven van Haaften geschikt kunnen worden gemaakt voor 135-meterschepen. Ook is de dreigende inperking van de ligduur van 3 x 24 uur naar alleen de nacht en het weekend mogelijk van tafel. Dat is het gevolg van een principe-uitspraak van de Hoge Raad. Andere rechters gaan zich nu over de kwestie buigen.

1 / 1 Er is weer zicht op dat de steigers in de overnachtingshaven van Haaften geschikt kunnen worden gemaakt voor 135-meterschepen. (Foto Bart Oosterveld) Er is weer zicht op dat de steigers in de overnachtingshaven van Haaften geschikt kunnen worden gemaakt voor 135-meterschepen. (Foto Bart Oosterveld)

(Bart Oosterveld)